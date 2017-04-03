МИД проверяет информацию, есть ли среди пострадавших в Санкт-Петербурге украинцы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Генеральному консульству Украины в Санкт-Петербурге поручено проверить информацию о том, были ли среди пострадавших в метро Санкт-Петербурга граждане Украины. Об этом сообщил УНН официальный представитель Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.
"Дано поручение Генеральному консульству Украины в Санкт-Петербурге (проверить информацию о том, были ли среди пострадавших при взрыве в метро Санкт-Петербурга украинцы - ред.), проверяют информацию", - сказал В.Кирилич.
Напомним, 3 апреля на одной из станций метро в российском Санкт-Петербурге произошел взрыв, есть пострадавшие.
Также отмечается, что станция сильно задымлена.
При этом представитель регионального управления МЧС РФ сообщил, что ведомство проверяет информацию о задымлении в метро Петербурга.