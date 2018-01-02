МЗС Пакистану відреагував на критику Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Міністр закордонних справ Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф вважає, що президент США Дональд Трамп критикує Ісламабад звинувачуючи його, зокрема, в наданні притулку терористам через розчарування від “поразки Сполучених Штатів в Афганістані”. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
“Трамп розчарований поразкою США в Афганістані. Це єдина причина, через яку він кидається звинуваченнями у бік Пакистану”, — заявив у понеділок Асіф в інтерв’ю пакистанському телеканалу Geo TV. Він також розкритикував США за відправку військового контингенту в Афганістан, зазначивши, що врегулювати конфлікт в цій республіці можна тільки шляхом переговорів. “Вони [США] компенсують свій провал, розширюючи свою військову присутність, але можливо тільки мирне вирішення”, — переконаний міністр.
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“Ми вже відповіли США, що не робитимемо (для них — Ред.) більше. Так що слова Трампа про те, що „такого більше не буде“ не мають сенсу”, — зазначив Асіф. “Пакистан готовий розкрити усі деталі щодо американської допомоги”, — підкреслив глава МЗС, вказавши, що виділені кошти включали плату за використання американськими військовими пакистанської інфраструктури.
Як раніше повідомляло інформаційне агенство УНН, у понеділок Трамп, незадоволений тим, як Ісламабад протидіє екстремістським угрупованням, висловив думку в своєму мікроблозі-Twitter, що США дарма надавали протягом 15-ти років фінансову допомогу Пакистану. Адміністрація президента Дональда Трампа вирішила притримати 255 мільйонів доларів США, які вона обіцяла виділити Пакистану за підтримку в боротьбі з тероризмом. Про це повідомила в понеділок телекомпанія Fox News.