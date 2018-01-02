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МИД Пакистана отреагировал на критику Трампа

Киев • УНН

 • 15748 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Министр иностранных дел Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф считает, что президент США Дональд Трамп критикует Исламабад обвиняя его, в частности, в предоставлении убежища террористам из-за разочарования от "поражения Соединенных Штатов в Афганистане". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

МИД Пакистана отреагировал на критику Трампа

“Трамп разочарован поражением США в Афганистане. Это единственная причина, по которой он бросается обвинениями в сторону Пакистана ”, - заявил в понедельник Асиф в интервью пакистанскому телеканалу Geo TV. Он также раскритиковал США за отправку военного контингента в Афганистан, отметив, что урегулировать конфликт в этой республике можно только путем переговоров. “Они [США] компенсируют свой провал, расширяя свое военное присутствие, но возможно только мирное решение”, — убежден министр.

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“Мы уже сказали США, что не будем делать (для них — Ред.) больше. Так что слова Трампа о том, что „такого больше не будет“ не имеют смысла”, — отметил Асиф. “Пакистан готов раскрыть все детали касательно американской помощи”, — подчеркнул глава МИД, указав, что выделяемые средства включали плату за использование американскими военными пакистанской инфраструктуры.

Как ранее сообщало информационное агентство УНН, в понедельник Трамп, недоволен тем, как Исламабад противодействует экстремистским группировкам, высказал мнение в своем микроблоге-Twitter, что США зря оказывали на протяжении 15-ти лет финансовую помощь Пакистану. Администрация президента Дональда Трампа решила придержать 255 миллионов долларов США, которые она обещала выделить Пакистану за поддержку в борьбе с терроризмом. Об этом сообщила в понедельник телекомпания Fox News.

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