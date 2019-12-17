МЗС оскаржило відновлення на посаді генконсула Марущинця, відомого через антисемітські заяви

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ України 17 грудня 2019 року подало касаційну скаргу до Верховного Суду через поновленням на дипломатичній службі Василя Марущинця, відомого через антисемітські заяви, та відсутністю належної правової аргументації в рішенні суду апеляційної інстанції. Про це УНН повідомила речниця МЗС Катерина Зеленко, коментуючи ситуацію із поновленням на дипломатичній службі Марущинця.