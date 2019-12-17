МЗС оскаржило відновлення на посаді генконсула Марущинця, відомого через антисемітські заяви
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ України 17 грудня 2019 року подало касаційну скаргу до Верховного Суду через поновленням на дипломатичній службі Василя Марущинця, відомого через антисемітські заяви, та відсутністю належної правової аргументації в рішенні суду апеляційної інстанції. Про це УНН повідомила речниця МЗС Катерина Зеленко, коментуючи ситуацію із поновленням на дипломатичній службі Марущинця.
Як повідомили у МЗС, Марущинець оскаржив своє звільнення до Окружного адміністративного суду м.Києва. Суд повністю погодився з висновками Дисциплінарної комісії МЗС та визнав правомірним звільнення Марущинця.
"Втім, Марущинець оскаржив рішення суду першої інстанції до Шостого апеляційного адміністративного суду, який за результатами перегляду справи поновив Марущинця на посаді та зобов’язав МЗС виплатити останньому суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу, - відзначила Зеленко.
За її словами, МЗС було змушене виконати рішення суду апеляційної інстанції, 9 грудня 2019 року поновило Марущинця на дипломатичній службі та виплатило останньому суму більше 230 тисяч гривень.
"МЗС продовжує вважати дії та публічні висловлювання Марущинця несумісними з високим званням державного службовця та українського дипломата, а також такими, що завдали суттєвої шкоди міжнародному іміджу та авторитету України.
Не погоджуючись з поновленням на дипломатичній службі Марущинця та відсутністю належної правової аргументації в рішенні суду апеляційної інстанції, МЗС 17 грудня 2019 року подало касаційну скаргу до Верховного Суду з метою встановлення істини у цій резонансній справі", - наголосила Зеленко.
Нагадаємо, як було встановлено Дисциплінарною комісією МЗС у травні 2018 року, консул Генконсульства України в Гамбурзі Василь Марущинець неодноразово розміщував у соціальних мережах матеріали, що мали явні ознаки антисемітизму, ксенофобії, розпалювання міжнаціональної ворожнечі, шовінізму. У ході дисциплінарного провадження Марущинець письмово підтвердив, що є автором цих ганебних публікацій.
На підставі висновку Дисциплінарної комісії МЗС, консула Марущинця 31 травня 2018 року було звільнено за порушення присяги державного службовця.