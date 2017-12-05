МЗС Німеччини: зосередження США на внутрішніх проблемах змінить світовий порядок
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Менша участь Сполучених Штатів у міжнародних справах при президенті Дональді Трампі вплине на Німеччину і її європейських сусідів. Про це заявив у вівторок міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель, попереджаючи про зміну світового порядку, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Відхід Сполучених Штатів при Дональді Трампі від їх надійної ролі гаранта західної багатосторонності прискорює зміну світового порядку з безпосередніми наслідками для інтересів Німеччини і Європи", - сказав З.Габріель.
Нагадаємо, Німеччина обмежить дипломатичні відносини з Північною Кореєю.