МИД Германии: сосредоточение США на внутренних проблемах изменит мировой порядок
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Меньшее участие Соединенных Штатов в международных делах при президенте Дональде Трампе окажет влияние на Германию и ее европейских соседей. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, предупреждая о смене мирового порядка, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Отход Соединенных Штатов при Дональде Трампе от их надежной роли гаранта западной многосторонности ускоряет изменение мирового порядка с непосредственными последствиями для интересов Германии и Европы", - сказал З.Габриэль.
Напомним, Германия ограничит дипломатические отношения с Северной Кореей.