МИД Германии: сосредоточение США на внутренних проблемах изменит мировой порядок

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Меньшее участие Соединенных Штатов в международных делах при президенте Дональде Трампе окажет влияние на Германию и ее европейских соседей. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, предупреждая о смене мирового порядка, передает УНН со ссылкой на Reuters.