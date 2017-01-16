МЗС: наразі триває оформлення документів для перевезення останків О.Олеся в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Наразі триває оформлення документів для перевезення останків українського письменника Олександра Олеся та його дружини в Україну. Про це розповів у коментарі УНН начальник консульської служби МЗС України Василь Кирилич.
"Мерія Праги надала дозвіл на передачу українській стороні ексгумованих останків Олександра Олеся та його дружини. 13 січня 2017 року останки О.Олеся та його дружини у присутності дипломатів посольства України в Чехії передані одній з ритуальних служб Праги і перевезені за супроводу дипломатів до цього ж закладу", - сказав він.
За словами В.Кирилича, на цей момент триває процедура оформлення документів для перевезення останків О.Олеся та його дружини до України.
"Сподіваємося, що перевезення може відбутися в Україну найближчим часом", - резюмував начальник консульської служби МЗС.
Нагадаємо, 14 січня Президент України Петро Порошенко повідомив, що чеська влада дала дозвіл на передачу українській стороні ексгумованих останків письменника Олександра Олеся.
Як повідомляв УНН, останки відомого українського письменника Олександра Олеся, який похований у Чехії, були примусово ексгумовані.
Родичі українського письменника Олександра Олеся дали згоду на перепоховання його останків в Україні.
У свою чергу міністр культури України Євген Нищук повідомив, що готовий особисто виїхати до Чехії, щоб супроводжувати переправлення праху відомого українського письменника Олександра Олеся до України.