МИД: сейчас идет оформление документов для перевозки останков А.Олеся в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Сейчас идет оформление документов для перевозки останков украинского писателя Александра Олеся и его жены в Украину. Об этом рассказал в комментарии УНН начальник консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
"Мэрия Праги дала разрешение на передачу украинской стороне эксгумированных останков Александра Олеся и его жены. 13 января 2017 года останки А.Олеся и его жены в присутствии дипломатов посольства Украины в Чехии переданы одной из ритуальных служб Праги и перевезены в сопровождении дипломатов до этого же учреждения ", - сказал он.
По словам В.Кирилича, на данный момент продолжается процедура оформления документов для перевозки останков А.Олеся и его жены в Украину.
"Надеемся, что перевозка может произойти в Украину в ближайшее время", - резюмировал начальник консульской службы МИД.
Напомним, 14 января Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что чешские власти дали разрешение на передачу украинской стороне эксгумированных останков писателя Александра Олеся .
Как сообщал УНН, останки известного украинского писателя Александра Олеся, который похоронен в Чехии, были принудительно эксгумированы.
Родственники украинского писателя Александра Олеся дали согласие на перезахоронение его останков в Украину.
В свою очередь министр культуры Украины Евгений Нищук сообщил, что готов лично выехать в Чехию, чтобы сопровождать переправку праха известного украинского писателя Александра Олеся в Украину.