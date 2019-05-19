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МЗС направило ноту Єгипту з приводу утримання українських моряків

МЗС направило ноту Єгипту з приводу утримання українських моряків

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Посольство України направило ноту МЗС Єгипту з вимогою надати пояснення щодо утримання на території країни танкеру з 17 українськими моряками на борту. Про це УНН повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

"Посольством України направлено ноту МЗС Єгипту з вимогою надати пояснення щодо ситуації, яка склалася, а також - дозвіл на відвідання судна консульськими посадовими особами. МЗС доручено Посольству України в АРЄ невідкладно провести комплекс заходів з врегулювання ситуації, що склалася", - повідомив Кирилич.

За його словами, справа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби.

Як повідомляв УНН, моряки танкеру Sea Shark утримуються єгипетським флотом в районі Айн-Сохна. Екіпаж складається з 31 людини, серед яких 17 українців, двоє кримських моряків, 11 громадян Індії, Філіппін і Шрі-Ланки, а ще один - громадянин Азербайджану.

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