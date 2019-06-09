МЗС направило ноту через затримання українців у Бангладеш
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Посольство України в Індії звернулося нотою до Міністерства закордонних справ держави Бангладеш у зв‘язку із затриманням громадян України. Про це УНН повідомив заступник директора Департаменту консульської служби - начальник Управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич.
“У зв‘язку із затриманням громадян України в Бангладеш Посольство України в Індії невідкладно звернулося нотою до МЗС Бангладеш з клопотанням пояснити причину затримання та повідомити про умови тримання і стан здоров‘я затриманих. На 10 червня запланована зустріч дипломатів Посольства в Посольстві Бангладеш в Делі з питання одержання інформації у справі”, — повідомив співрозмовник.
З його слів, наразі консул України готує відрядження до Бангладеш з метою відвідання в закладі тримання громадян України, а також проведення зустрічей з компетентними органами країни.
“Посольство України підтримує контакт з адвокатом затриманих та рідними. Зазначена справа перебуває на контролі МЗС та Посольства України в Індії”, — додав заступник директора Департаменту консульської служби.
Зазначимо, раніше цього тижня місцеві ЗМІ повідомили, що у Бангладеш було затримано шістьох громадян України за шахрайство.
Наразі УНН намагається з’ясувати кількість затриманих та причину їхнього затримання.
Нагадаємо, в п’ятницю у Кракові затримали українця, якого розшукував Інтерпол.