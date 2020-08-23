МЗС: класична журналістика в Криму неможлива, 11 громадянських журналістів за ґратами

“Скажу, що з останнього, те, що ми відстежуємо. Наприклад, класична журналістика в Криму неможлива. Ми переживали це разом і з „Крим.Реалії“, коли починали працювати після окупації, після того, як ми виїхали з Криму. Десятки ЗМІ змушені були виїхати. І таким феноменальним явищем в Криму було формування громадянської журналістики, коли люди, які не згодні з тими правопорушеннями, які відбувалися, з обшуками в будинках кримських татар, просто брали телефони, фільмували, викладали в соціальні мережі. І таких людей так само саджають за грати. На сьогодні їх 11. І ми як міністерство започатковуємо кампанію на підтримку громадянських журналістів”, — наголосила заступниця міністра.

В українському Криму після незаконної окупації півострова Росією, яку не визнає Київ і міжнародна спільнота, тривають репресії проти незгодних із запровадженим Москвою російським режимом. Серед найбільш переслідуваних — журналісти, “офіційні” і громадянські, які висвітлюють реальні події на півострові, не прикрашені офіційною російською пропагандою.

Нагадаємо, раніше у МЗС заявили, що Росія блокує створення моніторингової місії в Криму.