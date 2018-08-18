МЗС Грузії повідомило про зникнення танкера з грузинським екіпажем
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ Грузії заявило про зникнення нафтового танкера з грузинським екіпажем. Про це повідомляється на сайті грузинського зовнішньополітичного відомтсва відомства, передає УНН.
За даними відомства, танкер з 17 громадянами Грузії на борту перестав виходити на зв’язок 14 серпня.
Як зазначається, судно Pantelena під прапором Панами затонуло близько берегів Африки.
У даний час грузинська влада встановлюють всі обставини пропажі танкера.
Нагадаємо, постійний представник президента України в АР Крим Борис Бабін повідомив, що 10 серпня 2018 року до Херсонського морського торговельного порту зайшло судно Mekhanik Pogodin, яке належить російській компанії, що перебуває у списку санкцій РНБО.