МЗС Франції: зараз слушний момент для відновлення реалізації мінських угод
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Зараз є слушний момент, аби відновити реалізацію мінських угод. Про це під час брифінгу заявив міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, передає кореспондент УНН.
"Зараз слушний момент, аби відновити реалізацію мінських угод, близько року лишається до майбутніх виборів в Україні. Водночас ми побачили завершення певних політичних циклів у Німеччині і в РФ. Я думаю, що це нагода для нас, можливо, виступити з певними новими або повторними зобов’язаннями в рамках мінського процесу. І я думаю, щоб просувати це, я незабаром повернусь до України у компанії мого німецького колеги", - повідомив французький дипломат.
Нагадаємо, голова МЗС Франції заявив, що РФ мусить забезпечити дотримання режиму тиші на Донбасі.