МИД Франции: сейчас подходящий момент для возобновления реализации минских соглашений

"Сейчас подходящий момент, чтобы возобновить реализацию минских соглашений, около года остается до будущих выборов в Украине. В то же время мы увидели завершение определенных политических циклов в Германии и в РФ. Я думаю, что это возможность для нас, возможно, выступить с какими-либо новыми или повторными обязательствами в рамках минского процесса. И я думаю, чтобы продвигать это, я вскоре вернусь в Украину в компании моего немецкого коллеги", - сообщил французский дипломат.

Напомним, глава МИД Франции заявил, что РФ должна обеспечить соблюдение режима тишины на Донбассе.