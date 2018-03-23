МИД Франции: сейчас подходящий момент для возобновления реализации минских соглашений
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Сейчас подходящий момент, чтобы возобновить реализацию минских соглашений. Об этом во время брифинга заявил министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает корреспондент УНН.
"Сейчас подходящий момент, чтобы возобновить реализацию минских соглашений, около года остается до будущих выборов в Украине. В то же время мы увидели завершение определенных политических циклов в Германии и в РФ. Я думаю, что это возможность для нас, возможно, выступить с какими-либо новыми или повторными обязательствами в рамках минского процесса. И я думаю, чтобы продвигать это, я вскоре вернусь в Украину в компании моего немецкого коллеги", - сообщил французский дипломат.
Напомним, глава МИД Франции заявил, что РФ должна обеспечить соблюдение режима тишины на Донбассе.