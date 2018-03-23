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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 6944 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 54491 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 69477 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 108786 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116357 просмотра

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МИД Франции: сейчас подходящий момент для возобновления реализации минских соглашений

МИД Франции: сейчас подходящий момент для возобновления реализации минских соглашений

Киев  •  УНН

 • 8689 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Сейчас подходящий момент, чтобы возобновить реализацию минских соглашений. Об этом во время брифинга заявил министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает корреспондент УНН.

"Сейчас подходящий момент, чтобы возобновить реализацию минских соглашений, около года остается до будущих выборов в Украине. В то же время мы увидели завершение определенных политических циклов в Германии и в РФ. Я думаю, что это возможность для нас, возможно, выступить с какими-либо новыми или повторными обязательствами в рамках минского процесса. И я думаю, чтобы продвигать это, я вскоре вернусь в Украину в компании моего немецкого коллеги", - сообщил французский дипломат.

Напомним, глава МИД Франции заявил, что РФ должна обеспечить соблюдение режима тишины на Донбассе.

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