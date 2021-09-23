МЗС Естонії повідомило, що вручило послу Росії ноту через порушення повітряного кордону
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. МЗС Естонії повідомило в четвер, що вручило послу РФ Олександру Петрову ноту в зв’язку з “порушенням повітряного простору” Естонії з російської сторони, пише УНН.
Деталі
“Міністерство закордонних справ Естонії сьогодні, 23 вересня, викликало посла Російської Федерації в Естонії для вираження протесту і вручення ноти з приводу вчорашнього порушення повітряного кордону Естонії”, — зазначено у повідомленні.
В естонському МЗС назвали цей інцидент “дуже прикрим і серйозним”. Також російському послу було звернуто увагу на серію порушень повітряного кордону країни літаками РФ.
Доповнення
У відомстві не уточнили характер інциденту і його деталі. Російська сторона поки не прокоментувала твердження естонського МЗС.