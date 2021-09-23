МИД Эстонии сообщил, что вручил послу России ноту из-за нарушения воздушной границы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. МИД Эстонии сообщил в четверг, что вручил послу РФ Александру Петрову ноту в связи с “нарушением воздушного пространства” Эстонии с российской стороны, пишет УНН.
Детали
“Министерство иностранных дел Эстонии сегодня, 23 сентября, вызвало посла Российской Федерации в Эстонии для выражения протеста и вручения ноты по поводу вчерашнего нарушения воздушной границы Эстонии”, — указано в сообщении.
В эстонском МИДе назвали этот инцидент “очень досадным и серьезным”. Также российскому послу было обращено внимание на серию нарушений воздушной границы страны самолетами РФ.
Дополнение
В ведомстве не уточнили характер инцидента и его детали. Российская сторона пока не прокомментировала утверждения эстонского МИД.