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МЗС доручив українським дипмісіям провести аналіз активів “Газпрому”

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Міністерство закордонних справ України доручило українським дипломатичним місіям провести грунтовний аналіз активів ПАТ “Газпром”. Про це сьогодні сказала в ефірі “5 каналу” заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, передає УНН.

“Ми вже надали завдання нашим дипломатичним місіям провести ґрунтовний аналіз: звернутися до всіх реєстрів, звернутися до всіх відкритих баз даних для того, щоб зробити такий розтер — де, що є у “Газпрому”, — сказала вона.

При цьому, за словами Зеркаль, “Нафтогаз” також працює з юридичними компаніями-агентами, які розуміються на питаннях арешту і конфіскації активів.

Раніше Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Україна розпочала опис та арешт українських активів російської компанії “Газпром”.

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