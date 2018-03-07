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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 34264 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 49951 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 53546 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101015 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 91411 просмотра

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10 марта, 09:12 • 103546 просмотра

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МИД поручил украинским дипмиссиям провести анализ активов "Газпрома"

МИД поручил украинским дипмиссиям провести анализ активов "Газпрома"

Киев  •  УНН

 • 14584 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Министерство иностранных дел Украины поручило украинским дипломатическим миссиям провести основательный анализ активов ПАО "Газпром". Об этом сегодня сказала в эфире "5 канала" заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает УНН.

"Мы уже поставили задачи нашим дипломатическим миссиям провести основательный анализ: обратиться ко всем реестрам, обратиться ко всем открытым базам данных для того, чтобы сделать такой растер - где, что у "Газпрома", - сказала она.

При этом, по словам Зеркаль, "Нафтогаз" также работает с юридическими компаниями-агентами, которые разбираются в вопросах ареста и конфискации активов.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина начала описание и арест украинских активов российской компании "Газпром".

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