МИД поручил украинским дипмиссиям провести анализ активов "Газпрома"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Министерство иностранных дел Украины поручило украинским дипломатическим миссиям провести основательный анализ активов ПАО "Газпром". Об этом сегодня сказала в эфире "5 канала" заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает УНН.
"Мы уже поставили задачи нашим дипломатическим миссиям провести основательный анализ: обратиться ко всем реестрам, обратиться ко всем открытым базам данных для того, чтобы сделать такой растер - где, что у "Газпрома", - сказала она.
При этом, по словам Зеркаль, "Нафтогаз" также работает с юридическими компаниями-агентами, которые разбираются в вопросах ареста и конфискации активов.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина начала описание и арест украинских активов российской компании "Газпром".