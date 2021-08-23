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МЗС Чехії виступив проти "повного демонтажу чесько-російських відносин"

МЗС Чехії виступив проти "повного демонтажу чесько-російських відносин"

Київ • УНН

 • 19335 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. "Повний демонтаж" чесько-російських відносин не є розумним, однак повернення зв'язків між двома країнами до нормального рівня "буде довгим і тернистим". Про це заявив міністр закордонних справ Якуб Кулганек, передає УНН.

Цитата

"Вигуки, що закликають до повного демонтажу чесько-російських відносин я вважаю нерозумними", - зазначив міністр.

Деталі

Він наголосив, що завдання дипломатів - підтримувати відносини навіть у складні часи, тому Чехія повинна постаратися зберегти з Росією економічні та культурні зв'язки за мінімальної участі там політики.

"Наші відносини з Росією і їх новий формат на основі взаємоповаги та взаємної вигоди будуть, ймовірно, забігом на довгу дистанцію", - додав міністр закордонних справ.

Кулганек зазначив, що в даний момент проводиться "аудит чесько-російських відносин", а на наступному тижні МЗС проведе з цього питання круглий стіл, взяти участь в якому запрошено представників партій, представлених в парламенті.

Нагадаємо

17 квітня 2021 року прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага виявила російський слід в організації вибухів на складах боєприпасів в селі Врбетіце Злінського краю в 2014 році. Зокрема, за його словами, є підстави вважати, що до вибухів причетні співробітники ГРУ.

Після цього поліція Чехії оголосила в розшук ймовірних співробітників ГУ Генштабу Міноборони РФ (колишнє російське ГРУ) Олександра Петрова і Руслана Боширова, йдеться в повідомленні відомства. Цих же осіб британська розвідка підозрює в причетності до отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Солсбері.

Повідомляється, що в жовтні 2014 року і, зокрема 16 жовтня, Петров і Боширов приїжджали до Праги, потім - в Злинський край.

16 жовтня 2014 року в селі Врбетіце Злінського краю сталася серія вибухів на складах боєприпасів. В результаті загинули двоє людей.

28 червня цього року Чехія заявила, що Росія повинна компенсувати збитки в розмірі 650 млн крон (близько 25,5 мільйона євро). Прага вважає, що Москва причетна до вибухів боєприпасів на складі в Врбетіце в 2014 році.

1 липня посла Чехії в Росії Вітезслава Півонька викликали в російське Міністерство закордонних справ у зв'язку з вимогами Праги про компенсацію за вибухи в Врбетіце.

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