МЗС Чехії: Путін зробив Європі "подарунок", оскільки газова криза показала, що альтернативи існують
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що постачання зрідженого природного газу (ЗПГ) до Європи наприкінці минулого року показали, що Росія не може використати газ як потужний важіль впливу на Європу, а дефіцит газу підтримав зусилля щодо створення додаткових потужностей щодо виробництва ЗПГ. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
Деталі
Ліпавскький сказав в інтерв'ю, що перенаправлення вантажів ЗПГ до Європи після різкого зростання цін наприкінці минулого року на тлі скорочення поставок із Росії показало, що є альтернативи російському газу, і підтримав аргумент на користь інвестицій в інфраструктуру.
"Мені подобається говорити, що Володимир Путін зробив Європі відмінний різдвяний подарунок, тому що він показав, що ми не залежимо від російського газу, - сказав Ліпавський. - Я не кажу, що ми можемо залежати тільки від ЗПГ, але це дуже гарний приклад того, що Росія не може дозволити собі використати газ як якийсь фундаментальний економічний важіль, бо якщо Європа побудує достатньо механізмів, терміналів, вона диверсифікує свою енергетичну безпеку".
Ліпавський заявив, що чеський уряд прагне отримати доступ до терміналу ЗПГ у сусідній країні.
Але він визнав, що потрібен час, щоб реалізувати такий план на практиці. Найближчі існуючі чи потенційні термінали перебувають у Польщі та Німеччині.
"Такий проект явно відповідає інтересам безпеки Чеської Республіки, і тому міністерство повністю його підтримує", - сказав він.
Доповнення
Чехія, що не має виходу до моря, споживає близько 8,7 млрд кубометрів природного газу на рік, більша частина якого надходить з Росії через Німеччину.
Захід звинуватив Росію у зловживанні газовиим питанням з метою підвищення цін та тиску на регулюючі органи ЄС та Німеччини для затвердження "Північного потоку - 2", який подвоїть експортні потужності Москви.
Росія заперечує ці звинувачення, а Газпром заявляє, що виконує всі довгострокові контракти.
Голова Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль заявив минулого місяця, що Росія сприяла недопостачанню природного газу до Європи на тлі протистояння між Москвою та Заходом через Україну.
Росія постачає близько 40% газу ЄС.