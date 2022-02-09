МЗС Чехії: Путін зробив Європі "подарунок", оскільки газова криза показала, що альтернативи існують

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 48065 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 76172 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 87739 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 115840 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 123753 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 110456 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 130487 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 166928 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 178864 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215435 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
92 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 189517 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 256886 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 64425 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 33161 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 57338 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 256820 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 189464 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 295462 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 414776 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 666691 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 10587 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 57307 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 99860 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 137324 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 162134 перегляди
Актуальне

Facebook

The New York Times

Instagram

Telegram

Шахед-136

МЗС Чехії: Путін зробив Європі "подарунок", оскільки газова криза показала, що альтернативи існують

МЗС Чехії: Путін зробив Європі "подарунок", оскільки газова криза показала, що альтернативи існують

Київ • УНН

 • 52795 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що постачання зрідженого природного газу (ЗПГ) до Європи наприкінці минулого року показали, що Росія не може використати газ як потужний важіль впливу на Європу, а дефіцит газу підтримав зусилля щодо створення додаткових потужностей щодо виробництва ЗПГ. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

Ліпавскький сказав в інтерв'ю, що перенаправлення вантажів ЗПГ до Європи після різкого зростання цін наприкінці минулого року на тлі скорочення поставок із Росії показало, що є альтернативи російському газу, і підтримав аргумент на користь інвестицій в інфраструктуру.

"Мені подобається говорити, що Володимир Путін зробив Європі відмінний різдвяний подарунок, тому що він показав, що ми не залежимо від російського газу, - сказав Ліпавський. - Я не кажу, що ми можемо залежати тільки від ЗПГ, але це дуже гарний приклад того, що Росія не може дозволити собі використати газ як якийсь фундаментальний економічний важіль, бо якщо Європа побудує достатньо механізмів, терміналів, вона диверсифікує свою енергетичну безпеку".

Ліпавський заявив, що чеський уряд прагне отримати доступ до терміналу ЗПГ у сусідній країні.

Але він визнав, що потрібен час, щоб реалізувати такий план на практиці. Найближчі існуючі чи потенційні термінали перебувають у Польщі та Німеччині.

"Такий проект явно відповідає інтересам безпеки Чеської Республіки, і тому міністерство повністю його підтримує", - сказав він.

Доповнення

Чехія, що не має виходу до моря, споживає близько 8,7 млрд кубометрів природного газу на рік, більша частина якого надходить з Росії через Німеччину.

Захід звинуватив Росію у зловживанні газовиим питанням з метою підвищення цін та тиску на регулюючі органи ЄС та Німеччини для затвердження "Північного потоку - 2", який подвоїть експортні потужності Москви.

Росія заперечує ці звинувачення, а Газпром заявляє, що виконує всі довгострокові контракти.

Голова Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль заявив минулого місяця, що Росія сприяла недопостачанню природного газу до Європи на тлі протистояння між Москвою та Заходом через Україну.

Росія постачає близько 40% газу ЄС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$85,036.60
Золото
$3,159.45
Tesla
$268.93
Brent
$74.04
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.25
Ethereum
$1,871.83