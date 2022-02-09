МИД Чехии: Путин сделал Европе "подарок", поскольку газовый кризис показал, что альтернативы существуют

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Киев • УНН

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КИЕВ. 9 февраля. УНН. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в конце прошлого года показали, что Россия не может использовать газ как мощный рычаг влияния на Европу, а дефицит газа поддержал усилия по созданию дополнительных мощностей по производству СПГ. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Липавский сказал в интервью, что перенаправление грузов СПГ в Европу после резкого роста цен в конце прошлого года на фоне сокращения поставок из России показало, что есть альтернативы российскому газу, и поддержал аргумент в пользу инвестиций в инфраструктуру.

"Мне нравится говорить, что Владимир Путин сделал Европе отличный рождественский подарок, потому что он показал, что мы не зависим от российского газа, - сказал Липавский. - Я не говорю, что мы можем зависеть только от СПГ, но это очень хороший пример того, что Россия не может позволить себе использовать газ как некий фундаментальный экономический рычаг, потому что если Европа построит достаточно механизмов, терминалов, она диверсифицирует свою энергетическую безопасность".

Липавский заявил, что чешское правительство стремится получить доступ к терминалу СПГ в соседней стране.

Но он признал, что нужно время, чтобы реализовать такой план на практике. Ближайшие существующие или потенциальные терминалы находятся в Польше и Германии.

"Такой проект явно отвечает интересам безопасности Чешской Республики, и поэтому министерство полностью его поддерживает", - сказал он.

Дополнение

Чехия не имеет выхода к морю, потребляет около 8,7 млрд кубометров природного газа в год, большая часть которого поступает из России через Германию.

Запад обвинил Россию в злоупотреблении газовиим вопросом с целью повышения цен и давления на регулирующие органы ЕС и Германии для утверждения "Северного потока - 2", который удвоит экспортные мощности Москвы.

Россия отрицает эти обвинения, а Газпром заявляет, что выполняет все долгосрочные контракты.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил в прошлом месяце, что Россия способствовала недопоставкам природного газа в Европу на фоне противостояния между Москвой и Западом из-за Украины.

Россия поставляет около 40% газа ЕС.

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