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МЗС буде готове до запровадження візового режиму з РФ – М.Беца

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. МЗС буде готове до запровадження візового режиму з РФ, якщо буде ухвалено політичне рішення, але потрібно виважено підходити до стратегії та врахувати безліч факторів. Про це під час конференції повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца, передає УНН.

МЗС буде готове до запровадження візового режиму з РФ – М.Беца

"МЗС буде готове до запровадження (візового режиму з РФ - ред.),  якщо буде ухвалено політичне рішення, але потрібно збалансовано і виважено підходити до стратегії щодо візового режиму з РФ, враховуючи наступні фактори: перше — в Росії перебуває 3-4 млн громадян України, друге — в нас є тимчасово окупована територія Крим. Неконтрольована територія кордону, яка існує і через яку Росія продовжує постачає зброю найманців і техніку на непідконтрольну територію”, — повідомила вона.

За її словами, потрібно також врахувати і технологічні аспекти технологічні.

“Адже там на території знаходиться п’ять дипломатичних представництв: посольство України в Москві, два генеральних консульства та два консульства. Тому знадобиться набагато більше співробітників, які працюватимуть там для видачі віз. Це питання не просте, воно має багато складових як політичних, юридичних та технічних”, — додала вона.

Як повідомляв УНН, заступник глави МЗС РФ Олексій Мєшков заявив, що Москва не виключає факту, що при введенні Києвом віз з Росією близько 3 мільйонів громадян України можуть податися в Європу.

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