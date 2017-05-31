МИД будет готов к внедрению визового режима с РФ - М.Беца

"МИД будет готово к внедрению (визового режима с РФ - ред.), если будет принято политическое решение, но нужно сбалансировано и взвешенно подходить к стратегии относительно визового режима с РФ, учитывая следующие факторы: первое - в России находится 3-4 млн граждан Украина, второе - у нас есть временно оккупированная территория Крым. Неконтролируемая территория границы, которая существует и по которой Россия продолжает поставляет оружие наемников и технику на неподконтрольную территорию", - сообщила она.

По ее словам, нужно также учесть и технологические аспекты технологические.

"Ведь там на территории находится пять дипломатических представительств: посольство Украины в Москве, два генеральных консульства и два консульства. Поэтому понадобится гораздо больше сотрудников, которые будут работать там для выдачи виз. Это вопрос не простой, он имеет много составляющих как политических, юридических и технических", - добавила она.

Как сообщал УНН, заместитель главы МИД РФ Алексей Мешков заявил, что Москва не исключает факта, что при введении Киевом виз с Россией около 3 миллионов граждан Украины могут отправиться в Европу.