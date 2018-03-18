МЗС Британії: існують докази, що Росія останні 10 років виготовляла запаси "Новачка"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Великобританія має докази того, що Росія протягом останніх 10 років виготовляла та створювала запаси нервово-паралітичної речовини "Новачок". Про це заявив журналістам глава британського МЗС Борис Джонсон у неділю в ефірі BBC, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"У нас насправді є докази, зібрані протягом останніх 10 років, що Росія не тільки вела розробки нервово-паралітичних речовин з метою здійснення вбивства, але і створювала і накопичувала (речовину) "Новачок", - стверджує він.
Як повідомляв УНН, глава британського МЗС Борис Джонсон вважає марними прийняті Росією заходи у відповідь на висилку російських дипломатів з Великої Британії і звинувачення Лондона на адресу Москви у зв'язку зі справою екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля.
Нагадаємо, 4 березня екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені в непритомному стані з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері.
Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що С.Скрипаль і його дочку отруїли нервово-паралітичним речовиною, розробленою в Росії.