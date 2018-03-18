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МЗС Британії: існують докази, що Росія останні 10 років виготовляла запаси "Новачка"

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Великобританія має докази того, що Росія протягом останніх 10 років виготовляла та створювала запаси нервово-паралітичної речовини "Новачок". Про це заявив журналістам глава британського МЗС Борис Джонсон у неділю в ефірі BBC, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"У нас насправді є докази, зібрані протягом останніх 10 років, що Росія не тільки вела розробки нервово-паралітичних речовин з метою здійснення вбивства, але і створювала і накопичувала (речовину) "Новачок", - стверджує він.

Як повідомляв УНН, глава британського МЗС Борис Джонсон вважає марними прийняті Росією заходи у відповідь на висилку російських дипломатів з Великої Британії і звинувачення Лондона на адресу Москви у зв'язку зі справою екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля.

Нагадаємо, 4 березня екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені в непритомному стані з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що С.Скрипаль і його дочку отруїли нервово-паралітичним речовиною, розробленою в Росії.

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