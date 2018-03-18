МИД Британии: существуют доказательства, что Россия последние 10 лет производила запасы "Новичка"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Великобритания имеет доказательства того, что Россия за последние 10 лет производила и создавала запасы нервно-паралитического вещества "Новичок". Об этом заявил журналистам глава британского МИД Борис Джонсон в воскресенье в эфире BBC, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"У нас на самом деле есть доказательства, собранные за последние 10 лет, Россия не только вела разработки нервно-паралитических веществ с целью совершения убийства, но и создавала и накапливала (вещество) "Новичок", - утверждает он.
Как сообщал УНН, глава британского МИД Борис Джонсон считает бесполезными принятые Россией меры в ответ на высылку российских дипломатов из Великобритании и обвинения Лондона в адрес Москвы в связи с делом экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипала.
Напомним, 4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что С.Скрипаль и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанной в России.