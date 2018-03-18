МИД Британии: существуют доказательства, что Россия последние 10 лет производила запасы "Новичка"

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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 6856 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 54409 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 69437 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101319 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108782 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116357 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121749 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132835 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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МИД Британии: существуют доказательства, что Россия последние 10 лет производила запасы "Новичка"

МИД Британии: существуют доказательства, что Россия последние 10 лет производила запасы "Новичка"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Великобритания имеет доказательства того, что Россия за последние 10 лет производила и создавала запасы нервно-паралитического вещества "Новичок". Об этом заявил журналистам глава британского МИД Борис Джонсон в воскресенье в эфире BBC, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"У нас на самом деле есть доказательства, собранные за последние 10 лет, Россия не только вела разработки нервно-паралитических веществ с целью совершения убийства, но и создавала и накапливала (вещество) "Новичок", - утверждает он.

Как сообщал УНН, глава британского МИД Борис Джонсон считает бесполезными принятые Россией меры в ответ на высылку российских дипломатов из Великобритании и обвинения Лондона в адрес Москвы в связи с делом экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипала.

Напомним, 4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что С.Скрипаль и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанной в России.

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