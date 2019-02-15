Мюнхенську конференцію почали з дискусії про "Північний Потік-2" - Клімкін

"Вгадайте з трьох разів, з чого почали Мюнхенську конференцію. Правильно, з дискусії про "Північний Потік-2", - написав міністр.

Він зазначив, що пояснив співрозмовникам, чому "Північний Потік-2" є поганим проектом і для Німеччини, і для Євросоюзу.

"Будь-який газотранспортний проект без повноцінного застосування правил ЄС - це сіра зона для російських маніпуляцій", - підкреслив він.

Нагадаємо, 15 лютого 2019 року в Мюнхені відкриється 55-та конференція з безпеки, яка вважається одним з основних міжнародних заходів в цій області. Її мета - розвиток міжнародного співробітництва в забезпеченні миру, пошук шляхів невійськового врегулювання конфліктів.