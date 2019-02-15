Мюнхенскую конференцию начали с дискуссии про "Северный Поток-2" - Климкин

"Угадайте с трех раз, с чего начали Мюнхенскую конференцию. Правильно, с дискуссии про "Северный Поток-2", - написал министр.

Он отметил, что объяснил собеседникам, почему "Северный Поток-2" является плохим проектом и для Германии, и для Евросоюза.

"Любой газотранспортный проект без полноценного применения правил ЕС - это серая зона для российских манипуляций", - подчеркнул он.

Напомним, 15 февраля 2019 в Мюнхене откроется 55-я конференция по безопасности, которая считается одним из основных международных мероприятий в этой области. Ее цель - развитие международного сотрудничества в обеспечении мира, поиск путей невоенного урегулирования конфликтов.