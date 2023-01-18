Мюнхенська конференція з безпеки цього року не запросила уряд росії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Російських урядовців не було запрошено на Мюнхенську конференцію з безпеки цього року, заявив в середу в інтерв'ю головуючий на щорічному заході, який об'єднує світову еліту в галузі оборони та безпеки. Про це УНН інформує з посиланням на Reuters.
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Конференція, відома як "Давос для оборони", пройде на півдні Німеччини 17-19 лютого, за кілька днів до річниці вторгнення росії до України.
"Ми не хочемо надавати сцену тим, хто порушив міжнародне право", - сказав Крістоф Гойсґен агентству Reuters. Минулого року кремль вирішив не надсилати свого представника.
Гойсґен, який довгий час був радником із зовнішньої політики колишнього канцлера Ангели Меркель, сказав, що мета, проте, полягала в тому, щоб уникнути заходу, на якому європейці та американці просто говорили б між собою, і що в результаті цього року було запрошено більше політиків та експертів із країн з економікою, що розвивається.
Організатори поки що не опублікували розклад заходу.
Минулого року серед почесних гостей заходу були президент України Володимир Зеленський, віце-президент США Камала Харріс та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.