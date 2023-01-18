Мюнхенская конференция по безопасности в этом году не пригласила правительство россии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Российские чиновники не были приглашены на Мюнхенскую конференцию по безопасности в этом году, заявил в среду в интервью председательствующий на ежегодном мероприятии, которое объединяет мировую элиту в области обороны и безопасности. Об этом УНН информирует со ссылкой на Reuters.
Детали
Конференция, известная как "Давос для обороны", пройдет на юге Германии 17-19 февраля, за несколько дней до годовщины вторжения россии в Украину.
"Мы не хотим предоставлять сцену тем, кто нарушил международное право", - сказал Кристоф Хойсген агентству Reuters. В прошлом году кремль решил не присылать своего представителя.
Хойсген, который долгое время был советником по внешней политике бывшего канцлера Ангелы Меркель, сказал, что цель, однако, состояла в том, чтобы избежать мероприятия, на котором европейцы и американцы просто говорили бы между собой, и что в результате в этом году было приглашено больше политиков и экспертов из стран с развивающейся экономикой.
Организаторы пока не опубликовали расписание мероприятия.
В прошлом году среди почетных гостей мероприятия были президент Украины Владимир Зеленский, вице-президент США Камала Харрис и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.