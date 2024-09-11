Митна служба пояснила особливості митного оформлення енергогенеруючих приладів

Державна митна служба України пояснила особливості митного оформлення енергоприладів таких як: сонячні панелі, інвертори та електричні акумулятори, пише УНН.

"Митне оформлення сонячних панелей, інверторів, електричних акумуляторів здійснюється митницями Держмитслужби у товарних позиціях УКТ ЗЕД 8541, 8504, 8507 або ці товари об’єднують і класифікують у товарній позиції 8501", - зазначають у митниці.

Сонячні панелі. У товарній позиції 8541 розглядаються:

- "Напівпровідникові прилади (наприклад діоди, транзистори, напівпровідникові перетворювачі);

- фоточутливі напівпровідникові прилади, включаючи фотогальванічні (сонячні) елементи, зібрані або не зібрані у модулі, вмонтовані або не вмонтовані у панель;

- світловипромінювальні діоди (LED), незалежно від того, зібрані чи ні з іншими світловипромінювальними діодами (LED);

- п’єзоелектричні кристали, зібрані".

Згідно з поясненнями до товарної позиції 8541, спеціальними категоріями фотогальванічних елементів є сонячні елементи, такі як кремнієві фотогальванічні елементи, що безпосередньо перетворюють сонячне світло на електричну енергію.

Вони зазвичай використовуються у вигляді сонячних батарей як джерела електроенергії для ракет, супутників або рятувальних передавачів у горах. Ця товарна позиція також включає сонячні елементи, як складені в модулі або панелі, так і окремі. Проте вона не охоплює панелі чи модулі, обладнані елементами (навіть простими, як діоди для регулювання струму), які безпосередньо подають енергію, наприклад, на двигуни або електролізери (товарна позиція 8501).

У інверторів товарна позиція 8504 зокрема включає інвертори, які перетворюють постійний струм у змінний.

Акумулятори у товарній позиції 8507 класифікуються - "Акумулятори електричні, включаючи сепаратори для них, прямокутної (в тому числі квадратної) або будь-якої іншої форми".

Об’єднання пристроїв. Згідно текстового опису товарної позиції 8501 УКТ ЗЕД, в ній розглядаються "Двигуни та генератори, електричні (крім електрогенераторних установок)".

У поясненнях до товарної позиції 8501 зазначено, що вона охоплює фотоелектричні генератори — панелі з фотоелементами, які можуть бути поєднані з іншими пристроями, такими як акумулятори чи контролери (наприклад, регулятори напруги, інвертори). Також сюди входять панелі або блоки з простими елементами, як-от діоди для регулювання струму, які безпосередньо живлять пристрої, такі як двигуни чи електролізери.

Згідно з Приміткою 4 до Розділу XVI, якщо машина (або комбінація машин) складається з окремих частин, що працюють разом для виконання певної функції, і всі ці частини належать до однієї з товарних позицій групи 84 або 85, машина класифікується за функцією, яку вона виконує.

Таким чином, для об’єднання пристроїв товарних позицій 8541, 8504 та 8507 необхідна технічна документація (проект, схема креслення, розрахунок тощо) щодо можливості їх спільного використання з метою перетворення енергії та подачі її споживачам (товарна позиція 8501).

"Отже, класифікація зазначених товарів здійснюється наступним чином: у разі документального підтвердження спільного використання товарів вони класифікуються у товарній позиції 8501 згідно Примітки 4 до Розділу XVI УКТ ЗЕД; в іншому випадку – у товарних позиціях 8541, 8504, 8507, що відповідають їх функціональним характеристикам", - зазначили у митниці.

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