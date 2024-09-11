Таможенная служба объяснила особенности таможенного оформления энергогенерирующих приборов

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Пентагон: США помогут Украине защититься от иранских ракет в Украине

Пентагон: США помогут Украине защититься от иранских ракет в Украине

  •  75515 просмотра
рф обстреляла энергетическую инфраструктуру в 4 областях, отключений не планируется - Минэнерго

рф обстреляла энергетическую инфраструктуру в 4 областях, отключений не планируется - Минэнерго

  •  52458 просмотра
Взрыв был в Каменском районе Днепропетровской области - ОВА

Взрыв был в Каменском районе Днепропетровской области - ОВА

  •  37597 просмотра
НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

  •  116306 просмотра
Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

  •  66129 просмотра
публикации
Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

  •  66129 просмотра
Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?

Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?
Эксклюзив

  •  106937 просмотра
НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

  •  116306 просмотра
Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

  •  117479 просмотра
Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

10 сентября 2024, 11:38  •  138775 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Дюна 3" станет последней во франшизе для Вильнева, но он хочет, чтобы ее продолжали другие

"Дюна 3" станет последней во франшизе для Вильнева, но он хочет, чтобы ее продолжали другие

  •  7330 просмотра
Телеканал HBO ищет актеров для нового сериала о Гарри Поттере

Телеканал HBO ищет актеров для нового сериала о Гарри Поттере

  •  11288 просмотра
Givenchy нанял Сару Бертон, дизайнера королевской семьи и Бейонсе

Givenchy нанял Сару Бертон, дизайнера королевской семьи и Бейонсе

10 сентября 2024, 09:56  •  102076 просмотра
Модель Кейт Мосс рассказала, как ее травили родители девушек с расстройствами пищевого поведения

Модель Кейт Мосс рассказала, как ее травили родители девушек с расстройствами пищевого поведения

9 сентября 2024, 13:46  •  107893 просмотра
Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

6 сентября 2024, 18:10  •  139970 просмотра
Актуальное
Таможенная служба объяснила особенности таможенного оформления энергогенерирующих приборов

Таможенная служба объяснила особенности таможенного оформления энергогенерирующих приборов

Киев  •  УНН

11 сентября 2024, 14:04  •  7227 просмотра

Read in English

Гостаможслужба объяснила классификацию солнечных панелей, инверторов и аккумуляторов для таможенного оформления. Указаны условия объединения устройств в одну товарную позицию и особенности их налогообложения.

Государственная таможенная служба Украины объяснила особенности таможенного оформления энергоприборов таких как: солнечные панели, инверторы и электрические аккумуляторы, пишет УНН.

"Таможенное оформление солнечных панелей, инверторов, электрических аккумуляторов осуществляется таможнями Гостаможслужбы в товарных позициях УКТ ВЭД 8541, 8504, 8507 или эти товары объединяют и классифицируют в товарной позиции 8501", - отмечают в таможне.

Солнечные панели. В товарной позиции 8541 рассматриваются:

- "Полупроводниковые приборы (например диоды, транзисторы, полупроводниковые преобразователи);

- фоточувствительные полупроводниковые приборы, включая фотогальванические (солнечные) элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панель;

- светоизлучающие диоды (LED), независимо от того, собраны или нет с другими светоизлучающими диодами (LED);

- пьезоэлектрические кристаллы, собранные".

Согласно пояснениям к товарной позиции 8541, специальными категориями фотогальванических элементов являются солнечные элементы, такие как кремниевые фотогальванические элементы, непосредственно преобразующие солнечный свет в электрическую энергию.

Они обычно используются в виде солнечных батарей в качестве источников электроэнергии для ракет, спутников или спасательных передатчиков в горах. Эта товарная позиция также включает солнечные элементы, как составленные в модули или панели, так и отдельные. Однако она не охватывает панели или модули, оборудованные элементами (даже простыми, как диоды для регулирования тока), которые непосредственно подают энергию, например, на двигатели или электролизеры (товарная позиция 8501).

В инверторов товарная позиция 8504 в частности включает инверторы, которые преобразуют постоянный ток в переменный.

Аккумуляторы в товарной позиции 8507 классифицируются - "Аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, прямоугольной (в том числе квадратной) или любой другой формы".

Объединение устройств. Согласно текстового описания товарной позиции 8501 УКТ ВЭД, в ней рассматриваются "Двигатели и генераторы, электрические (кроме электрогенераторных установок)".

В пояснениях к товарной позиции 8501 указано, что она охватывает фотоэлектрические генераторы - панели с фотоэлементами, которые могут быть соединены с другими устройствами, такими как аккумуляторы или контроллеры (например, регуляторы напряжения, инверторы). Также сюда входят панели или блоки с простыми элементами, например диоды для регулирования тока, которые непосредственно питают устройства, такие как двигатели или электролизеры.

Согласно Примечанию 4 к Разделу XVI, если машина (или комбинация машин) состоит из отдельных частей, работающих вместе для выполнения определенной функции, и все эти части относятся к одной из товарных позиций группы 84 или 85, машина классифицируется по функции, которую она выполняет.

Таким образом, для объединения устройств товарных позиций 8541, 8504 и 8507 необходима техническая документация (проект, схема чертежа, расчет и т.п.) относительно возможности их совместного использования с целью преобразования энергии и подачи ее потребителям (товарная позиция 8501).

"Итак, классификация указанных товаров осуществляется следующим образом: в случае документального подтверждения совместного использования товаров они классифицируются в товарной позиции 8501 согласно Примечания 4 к Разделу XVI УКТ ВЭД; в противном случае - в товарных позициях 8541, 8504, 8507, соответствующих их функциональным характеристикам", - отметили в таможне.

Напомним

Гостаможслужба разъяснила условия освобождения от налогообложения энергооборудования в почтовых и экспресс-отправлениях. Для льготного оформления необходимо предоставить полную информацию о товаре и указать код льготы.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ОбществоЭкономика
Эксклюзив
Тяжелая техника и санатории простаивают: политолог указал на причины, почему АРМА не передает их ВСУ
  •  26229 просмотра

Тяжелая техника и санатории простаивают: политолог указал на причины, почему АРМА не передает их ВСУ

Эксклюзив
Офис Генпрокурора о возможной передаче Ираном ракет в рф: пока нет подтверждения
  •  30309 просмотра

Офис Генпрокурора о возможной передаче Ираном ракет в рф: пока нет подтверждения

Эксклюзив
Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?
  •  106937 просмотра

Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?

Эксклюзив
Работают лифты, насосы подачи воды - на Киевщине люди при содействии властей делают свои дома независимыми от отключений света
  •  91766 просмотра

Работают лифты, насосы подачи воды - на Киевщине люди при содействии властей делают свои дома независимыми от отключений света

Эксклюзив
Прямой способ похоронить дело. Юрист о передаче уголовного производства против главного юриста НБУ из ГБР в полицию
  •  87649 просмотра

Прямой способ похоронить дело. Юрист о передаче уголовного производства против главного юриста НБУ из ГБР в полицию

Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине
  •  117479 просмотра

Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

Эксклюзив
Загрязнение Десны: в Госпродпотребслужбе назвали риски попадания вредных веществ в водозабор в Киеве
  •  100982 просмотра

Загрязнение Десны: в Госпродпотребслужбе назвали риски попадания вредных веществ в водозабор в Киеве

Эксклюзив
Против лихорадки Западного Нила нет специфического лечения - инфекционист Голубовская
10 сентября 2024, 14:22  •  99294 просмотра

Против лихорадки Западного Нила нет специфического лечения - инфекционист Голубовская

Эксклюзив
В громадах, где местная власть поддерживает волонтеров, люди донатят активнее - нардеп
10 сентября 2024, 11:30  •  101119 просмотра

В громадах, где местная власть поддерживает волонтеров, люди донатят активнее - нардеп

Эксклюзив
Идентификация украинских военнопленных: директор КНИИСЭ Александр Рувин о путях совершенствования и международном сотрудничестве в этом направлении
10 сентября 2024, 10:12  •  90292 просмотра

Идентификация украинских военнопленных: директор КНИИСЭ Александр Рувин о путях совершенствования и международном сотрудничестве в этом направлении

Популярные

Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

  •  66129 просмотра
НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

  •  116306 просмотра
Взрыв был в Каменском районе Днепропетровской области - ОВА

Взрыв был в Каменском районе Днепропетровской области - ОВА

  •  37597 просмотра
рф обстреляла энергетическую инфраструктуру в 4 областях, отключений не планируется - Минэнерго

рф обстреляла энергетическую инфраструктуру в 4 областях, отключений не планируется - Минэнерго

  •  52458 просмотра
Пентагон: США помогут Украине защититься от иранских ракет в Украине

Пентагон: США помогут Украине защититься от иранских ракет в Украине

  •  75515 просмотра

Публикации

Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

  •  66129 просмотра
Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?

Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?
Эксклюзив

  •  106937 просмотра
НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

  •  116306 просмотра
Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

  •  117479 просмотра
Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

10 сентября 2024, 11:38  •  138775 просмотра

Война

Зеленский заявил, что пока что не может подтвердить применение иранских ракет

Зеленский заявил, что пока что не может подтвердить применение иранских ракет

  •  0 просмотра
В Сумах прогремели взрывы во время воздушной тревоги

В Сумах прогремели взрывы во время воздушной тревоги

  •  537 просмотра
Хорватия будет помогать восстанавливать энергетическую отрасль Украины

Хорватия будет помогать восстанавливать энергетическую отрасль Украины

  •  3558 просмотра
Латвия уже готовит новый пакет военной помощи на 2025 год - Силиня

Латвия уже готовит новый пакет военной помощи на 2025 год - Силиня

  •  3310 просмотра
Литва никогда не признает аннексию Крыма и оккупацию других территорий Украины - Науседа

Литва никогда не признает аннексию Крыма и оккупацию других территорий Украины - Науседа

  •  5499 просмотра

политика

Зеленский заявил, что пока что не может подтвердить применение иранских ракет

Зеленский заявил, что пока что не может подтвердить применение иранских ракет

  •  0 просмотра
Всемирный банк выделил 415 миллионов долларов на поддержку образования в Украине

Всемирный банк выделил 415 миллионов долларов на поддержку образования в Украине

  •  857 просмотра
Хорватия будет помогать восстанавливать энергетическую отрасль Украины

Хорватия будет помогать восстанавливать энергетическую отрасль Украины

  •  3558 просмотра
Латвия уже готовит новый пакет военной помощи на 2025 год - Силиня

Латвия уже готовит новый пакет военной помощи на 2025 год - Силиня

  •  3310 просмотра
Литва никогда не признает аннексию Крыма и оккупацию других территорий Украины - Науседа

Литва никогда не признает аннексию Крыма и оккупацию других территорий Украины - Науседа

  •  5499 просмотра

Война

Зеленский заявил, что пока что не может подтвердить применение иранских ракет

Зеленский заявил, что пока что не может подтвердить применение иранских ракет

  •  0 просмотра
В Сумах прогремели взрывы во время воздушной тревоги

В Сумах прогремели взрывы во время воздушной тревоги

  •  537 просмотра
Хорватия будет помогать восстанавливать энергетическую отрасль Украины

Хорватия будет помогать восстанавливать энергетическую отрасль Украины

  •  3558 просмотра
Латвия уже готовит новый пакет военной помощи на 2025 год - Силиня

Латвия уже готовит новый пакет военной помощи на 2025 год - Силиня

  •  3310 просмотра
Литва никогда не признает аннексию Крыма и оккупацию других территорий Украины - Науседа

Литва никогда не признает аннексию Крыма и оккупацию других территорий Украины - Науседа

  •  5499 просмотра

политика

Зеленский заявил, что пока что не может подтвердить применение иранских ракет

Зеленский заявил, что пока что не может подтвердить применение иранских ракет

  •  0 просмотра
Всемирный банк выделил 415 миллионов долларов на поддержку образования в Украине

Всемирный банк выделил 415 миллионов долларов на поддержку образования в Украине

  •  857 просмотра
Хорватия будет помогать восстанавливать энергетическую отрасль Украины

Хорватия будет помогать восстанавливать энергетическую отрасль Украины

  •  3558 просмотра
Латвия уже готовит новый пакет военной помощи на 2025 год - Силиня

Латвия уже готовит новый пакет военной помощи на 2025 год - Силиня

  •  3310 просмотра
Литва никогда не признает аннексию Крыма и оккупацию других территорий Украины - Науседа

Литва никогда не признает аннексию Крыма и оккупацию других территорий Украины - Науседа

  •  5499 просмотра

Новости Бизнеса

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

10 сентября 2024, 06:41  •  59915 просмотра
II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

9 сентября 2024, 12:53  •  75009 просмотра
Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

9 сентября 2024, 12:40  •  71195 просмотра

Экономика

Всемирный банк выделил 415 миллионов долларов на поддержку образования в Украине

Всемирный банк выделил 415 миллионов долларов на поддержку образования в Украине

  •  857 просмотра
Украина вдвое увеличила грузооборот морских портов в августе

Украина вдвое увеличила грузооборот морских портов в августе

  •  5885 просмотра
Таможенная служба объяснила особенности таможенного оформления энергогенерирующих приборов

Таможенная служба объяснила особенности таможенного оформления энергогенерирующих приборов

  •  7438 просмотра
По некоторым энергообъектам рф била более 40 раз - ОГП

По некоторым энергообъектам рф била более 40 раз - ОГП

  •  11521 просмотра
Еврокомиссар по вопросам энергетики: ЕС готов отказаться от российского газа

Еврокомиссар по вопросам энергетики: ЕС готов отказаться от российского газа

  •  15218 просмотра

Киев

Хотел пошутить: Нацполиция задержала подростка, который взорвал страйкбольную гранату в одном из дворов Киева

Хотел пошутить: Нацполиция задержала подростка, который взорвал страйкбольную гранату в одном из дворов Киева

  •  2784 просмотра
Воздушные Силы показали, как воины ПВО ночью сбивали российские "шахеды" на юге Украины

Воздушные Силы показали, как воины ПВО ночью сбивали российские "шахеды" на юге Украины

  •  17559 просмотра
В Киевводоканале ответили, могут ли быть ограничения водоснабжения в Киеве из-за загрязнения Десны

В Киевводоканале ответили, могут ли быть ограничения водоснабжения в Киеве из-за загрязнения Десны

  •  18319 просмотра
Полноценное движение на "синей ветке" метро Киева возобновится 12 сентября - мэр

Полноценное движение на "синей ветке" метро Киева возобновится 12 сентября - мэр

  •  19761 просмотра
Киевводоканал: в районе водозабора вода хорошего качества, внедряют новую технологию

Киевводоканал: в районе водозабора вода хорошего качества, внедряют новую технологию

  •  24649 просмотра