Таможенная служба объяснила особенности таможенного оформления энергогенерирующих приборов

Государственная таможенная служба Украины объяснила особенности таможенного оформления энергоприборов таких как: солнечные панели, инверторы и электрические аккумуляторы, пишет УНН.

"Таможенное оформление солнечных панелей, инверторов, электрических аккумуляторов осуществляется таможнями Гостаможслужбы в товарных позициях УКТ ВЭД 8541, 8504, 8507 или эти товары объединяют и классифицируют в товарной позиции 8501", - отмечают в таможне.

Солнечные панели. В товарной позиции 8541 рассматриваются:

- "Полупроводниковые приборы (например диоды, транзисторы, полупроводниковые преобразователи);

- фоточувствительные полупроводниковые приборы, включая фотогальванические (солнечные) элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панель;

- светоизлучающие диоды (LED), независимо от того, собраны или нет с другими светоизлучающими диодами (LED);

- пьезоэлектрические кристаллы, собранные".

Согласно пояснениям к товарной позиции 8541, специальными категориями фотогальванических элементов являются солнечные элементы, такие как кремниевые фотогальванические элементы, непосредственно преобразующие солнечный свет в электрическую энергию.

Они обычно используются в виде солнечных батарей в качестве источников электроэнергии для ракет, спутников или спасательных передатчиков в горах. Эта товарная позиция также включает солнечные элементы, как составленные в модули или панели, так и отдельные. Однако она не охватывает панели или модули, оборудованные элементами (даже простыми, как диоды для регулирования тока), которые непосредственно подают энергию, например, на двигатели или электролизеры (товарная позиция 8501).

В инверторов товарная позиция 8504 в частности включает инверторы, которые преобразуют постоянный ток в переменный.

Аккумуляторы в товарной позиции 8507 классифицируются - "Аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, прямоугольной (в том числе квадратной) или любой другой формы".

Объединение устройств. Согласно текстового описания товарной позиции 8501 УКТ ВЭД, в ней рассматриваются "Двигатели и генераторы, электрические (кроме электрогенераторных установок)".

В пояснениях к товарной позиции 8501 указано, что она охватывает фотоэлектрические генераторы - панели с фотоэлементами, которые могут быть соединены с другими устройствами, такими как аккумуляторы или контроллеры (например, регуляторы напряжения, инверторы). Также сюда входят панели или блоки с простыми элементами, например диоды для регулирования тока, которые непосредственно питают устройства, такие как двигатели или электролизеры.

Согласно Примечанию 4 к Разделу XVI, если машина (или комбинация машин) состоит из отдельных частей, работающих вместе для выполнения определенной функции, и все эти части относятся к одной из товарных позиций группы 84 или 85, машина классифицируется по функции, которую она выполняет.

Таким образом, для объединения устройств товарных позиций 8541, 8504 и 8507 необходима техническая документация (проект, схема чертежа, расчет и т.п.) относительно возможности их совместного использования с целью преобразования энергии и подачи ее потребителям (товарная позиция 8501).

"Итак, классификация указанных товаров осуществляется следующим образом: в случае документального подтверждения совместного использования товаров они классифицируются в товарной позиции 8501 согласно Примечания 4 к Разделу XVI УКТ ВЭД; в противном случае - в товарных позициях 8541, 8504, 8507, соответствующих их функциональным характеристикам", - отметили в таможне.

Напомним

Гостаможслужба разъяснила условия освобождения от налогообложения энергооборудования в почтовых и экспресс-отправлениях. Для льготного оформления необходимо предоставить полную информацию о товаре и указать код льготы.