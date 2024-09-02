Ми все одно прийдемо до цифрових виборів – Зеленський

В майбутньому вибори в Україні можуть відбуватись в режимі онлайн. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час тематичного уроку в одному з навчальних закладів Запоріжжя, передає УНН.

Є механізми, які я дуже хочу, аби ми змінили. Ми прийдемо до спілкування з Президентом, Урядом та з місцевою владою завдяки цифровізації