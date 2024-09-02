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Ми все одно прийдемо до цифрових виборів – Зеленський

Ми все одно прийдемо до цифрових виборів – Зеленський

Київ • УНН

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Президент України Володимир Зеленський заявив про можливість проведення виборів онлайн у майбутньому. Він також анонсував створення цифрових сервісів для студентів та митниці, а також презентацію освітнього додатку "Мрія".

В майбутньому вибори в Україні можуть відбуватись в режимі онлайн. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час тематичного уроку в одному з навчальних закладів Запоріжжя, передає УНН.

Є механізми, які я дуже хочу, аби ми змінили. Ми прийдемо до спілкування з Президентом, Урядом та з місцевою владою завдяки цифровізації

 - каже Зеленський.

За його словами, будуть створені спеціальні сервіси для студентів та для митниці.

Працюватимемо над цифровізацією до тих пір, доки ми зможемо обирати собі лідерів онлайн, максимально швидко. Цифрові вибори – ми все одно прийдемо до цього

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський розповів, що вже у вересні вони презентують освітній додаток "Мрія".

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Політика

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