Мы все равно придем к цифровым выборам - Зеленский

В будущем выборы в Украине могут происходить в режиме онлайн. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время тематического урока в одном из учебных заведений Запорожья, передает УНН.

Есть механизмы, которые я очень хочу, чтобы мы изменили. Мы придем к общению с Президентом, Правительством и с местными властями благодаря цифровизации - говорит Зеленский.

По его словам, будут созданы специальные сервисы для студентов и для таможни.

Будем работать над цифровизацией до тех пор, пока мы сможем выбирать себе лидеров онлайн, максимально быстро. Цифровые выборы - мы все равно придем к этому - сказал Зеленский.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что уже в сентябре они презентуют образовательное приложение «Мрия».