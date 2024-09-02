Мы все равно придем к цифровым выборам - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности проведения выборов онлайн в будущем. Он также анонсировал создание цифровых сервисов для студентов и таможни, а также презентацию образовательного приложения «Мрия».
В будущем выборы в Украине могут происходить в режиме онлайн. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время тематического урока в одном из учебных заведений Запорожья, передает УНН.
Есть механизмы, которые я очень хочу, чтобы мы изменили. Мы придем к общению с Президентом, Правительством и с местными властями благодаря цифровизации
По его словам, будут созданы специальные сервисы для студентов и для таможни.
Будем работать над цифровизацией до тех пор, пока мы сможем выбирать себе лидеров онлайн, максимально быстро. Цифровые выборы - мы все равно придем к этому
Напомним,
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что уже в сентябре они презентуют образовательное приложение «Мрия».