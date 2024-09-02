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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мы все равно придем к цифровым выборам - Зеленский

Мы все равно придем к цифровым выборам - Зеленский

Киев  •  УНН

2 сентября 2024, 13:52  •  5852 просмотра

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности проведения выборов онлайн в будущем. Он также анонсировал создание цифровых сервисов для студентов и таможни, а также презентацию образовательного приложения «Мрия».

В будущем выборы в Украине могут происходить в режиме онлайн. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время тематического урока в одном из учебных заведений Запорожья, передает УНН.

Есть механизмы, которые я очень хочу, чтобы мы изменили. Мы придем к общению с Президентом, Правительством и с местными властями благодаря цифровизации

 - говорит Зеленский.

По его словам, будут созданы специальные сервисы для студентов и для таможни.

Будем работать над цифровизацией до тех пор, пока мы сможем выбирать себе лидеров онлайн, максимально быстро. Цифровые выборы - мы все равно придем к этому

- сказал Зеленский.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что уже в сентябре они презентуют образовательное приложение «Мрия».

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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