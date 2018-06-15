МВС закликало радикалів не переходити межу дозволеного під час "Маршу рівності"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Правоохоронні органи володіють інформацією про наміри праворадикально налаштованих активістів перешкодити проведенню "Маршу рівності" 17 червня у Києві і закликають їх не переходити межу дозволеного. Про це сьогодні під час брифінгу заявив заступник міністра внутрішніх справ України з громадської безпеки Сергій Яровий, передає кореспондент УНН.
"Є інформація певна із соціальних мереж. Тобто ми знаємо, що праворадикально налаштовані будуть заважати проведенню цього маршу, тому безумовно ми зустрічаємося з лідерами праворадикальних налаштованих організацій, щоб попередити про відповідальність за порушення, щоб ще раз попередити, що за межу безпеки не треба переходити", - сказав Яровий.
Як повідомляв УНН, три станції київського метро закриють у неділю, 17 червня, через “Марш рівності”.