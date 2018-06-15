МВС закликало радикалів не переходити межу дозволеного під час "Маршу рівності"

"Є інформація певна із соціальних мереж. Тобто ми знаємо, що праворадикально налаштовані будуть заважати проведенню цього маршу, тому безумовно ми зустрічаємося з лідерами праворадикальних налаштованих організацій, щоб попередити про відповідальність за порушення, щоб ще раз попередити, що за межу безпеки не треба переходити", - сказав Яровий.

Як повідомляв УНН, три станції київського метро закриють у неділю, 17 червня, через “Марш рівності”.