МВС закликало радикалів не переходити межу дозволеного під час "Маршу рівності"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Правоохоронні органи володіють інформацією про наміри праворадикально налаштованих активістів перешкодити проведенню "Маршу рівності" 17 червня у Києві і закликають їх не переходити межу дозволеного. Про це сьогодні під час брифінгу заявив заступник міністра внутрішніх справ України з громадської безпеки Сергій Яровий, передає кореспондент УНН.

"Є інформація певна із соціальних мереж. Тобто ми знаємо, що праворадикально налаштовані будуть заважати проведенню цього маршу, тому безумовно ми зустрічаємося з лідерами праворадикальних налаштованих організацій, щоб попередити про відповідальність за порушення, щоб ще раз попередити, що за межу безпеки не треба переходити", - сказав Яровий.

Як повідомляв УНН, три станції київського метро закриють у неділю, 17 червня, через “Марш рівності”.

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