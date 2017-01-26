МВС відкрило два Центри безпеки громадян на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Міністерство внутрішніх справ України відкрило два нових Центри безпеки громадян на Донеччині у смт. Черкаське та с. Шахове. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заступник міністра внутрішніх справ з питань європейської інтеграції Анастасія Дєєва, передає УНН.
"Сьогодні відкриваємо два нових центри безпеки у смт. Черкаське та с. Шахове Донецької області. Там під одним дахом пліч-о-пліч працюватимуть наші рятувальники та полісмени. Нагадаю, що перший центр такого типу ми відкрили 23 листопада 2016 року у Лиманській громаді Донецької області",- повідомила А.Дєєва.
Як повідомляв УНН, 23 листопада 2016 року в місті Лиман Донецької області відкрили перший в Україні Центр безпеки громадян.