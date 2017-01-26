МВД открыло два Центра безопасности граждан в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Министерство внутренних дел Украины открыло два новых Центра безопасности граждан в Донецкой области в пгт Черкасское и с. Шахово. Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасия Деева, передает УНН.
"Сегодня открываем два новых центра безопасности в пгт Черкасское и с. Шахово Донецкой области. Там под одной крышей бок о бок будут работать наши спасатели и полицейские. Напомню, что первый центр такого типа мы открыли 23 ноября 2016 г. в Лиманской общине Донецкой области", - сообщила А.Деева.
Как сообщал УНН, 23 ноября 2016 года в городе Лиман Донецкой области открыли первый в Украине Центр безопасности граждан.