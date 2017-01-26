МВД открыло два Центра безопасности граждан в Донецкой области

"Сегодня открываем два новых центра безопасности в пгт Черкасское и с. Шахово Донецкой области. Там под одной крышей бок о бок будут работать наши спасатели и полицейские. Напомню, что первый центр такого типа мы открыли 23 ноября 2016 г. в Лиманской общине Донецкой области", - сообщила А.Деева.

Как сообщал УНН, 23 ноября 2016 года в городе Лиман Донецкой области открыли первый в Украине Центр безопасности граждан.