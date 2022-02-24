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МВС: триває запеклий бій біля Чорнобиля, окупанти знищили шість мостів

МВС: триває запеклий бій біля Чорнобиля, окупанти знищили шість мостів

Київ • УНН

 • 441658 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Зараз тривають бої фактично по всій території південно-східної та центральної України. Про це повідомив речник МВС України у відеозверненні, пише УНН.

Цитата

"Зараз відбувається запеклий бій біля Чорнобиля. Російські окупанти пробують пробивати нашу оборону і пробують рухатись всередину нашої країни. На цей момент хотів би сказати, що уже зафіксовано 392 обстріли по нашій країні. На цей момент уже знищено 6 мостів: знищено міст Шестовицький у Чернігівській області, залізничний міст у місті Славутич Київської області, міст Комарин Чернігівської області, міст з Гранітного до Старомар'ївки в Донецькій області та два мости в Гнічевському районі Херсонської області", - сказав речник.

За його словами, українські військові продовжують захищати нашу державу.

Контекст

Сьогодні о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових скласти зброю.

На всій території України ввели воєнний стан.

Українські Національні Новини

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