МВС: триває запеклий бій біля Чорнобиля, окупанти знищили шість мостів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Зараз тривають бої фактично по всій території південно-східної та центральної України. Про це повідомив речник МВС України у відеозверненні, пише УНН.
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"Зараз відбувається запеклий бій біля Чорнобиля. Російські окупанти пробують пробивати нашу оборону і пробують рухатись всередину нашої країни. На цей момент хотів би сказати, що уже зафіксовано 392 обстріли по нашій країні. На цей момент уже знищено 6 мостів: знищено міст Шестовицький у Чернігівській області, залізничний міст у місті Славутич Київської області, міст Комарин Чернігівської області, міст з Гранітного до Старомар'ївки в Донецькій області та два мости в Гнічевському районі Херсонської області", - сказав речник.
За його словами, українські військові продовжують захищати нашу державу.
Контекст
Сьогодні о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових скласти зброю.
На всій території України ввели воєнний стан.