МВД: продолжается ожесточенный бой возле Чернобыля, оккупанты уничтожили шесть мостов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Сейчас идут бои фактически по всей территории Юго-Восточной и Центральной Украины. Об этом сообщил спикер МВД Украины в видеообращении, пишет УНН.
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"Сейчас происходит ожесточенный бой возле Чернобыля. Российские оккупанты пробуют пробивать нашу оборону и пробуют двигаться внутрь нашей страны. На данный момент хотел бы сказать, что уже зафиксировано 392 обстрела по нашей стране. На данный момент уже уничтожено 6 мостов: уничтожен мост Шестовицкий в Черниговской области, железнодорожный мост в городе Славутич Киевской области, мост Комарин Черниговской области, мост из Гранитного к Старомарьевке в Донецкой области и два моста в Гничевском районе Херсонской области", - сказал спикер.
По его словам, украинские военные продолжают защищать наше государство.
Контекст
Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.
На всей территории Украины ввели военное положение.