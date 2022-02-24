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15 марта, 19:03 • 87826 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 123592 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 114094 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 108507 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 98452 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 94711 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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МВД: продолжается ожесточенный бой возле Чернобыля, оккупанты уничтожили шесть мостов

Киев • УНН

 • 441658 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Сейчас идут бои фактически по всей территории Юго-Восточной и Центральной Украины. Об этом сообщил спикер МВД Украины в видеообращении, пишет УНН.

Цитата

"Сейчас происходит ожесточенный бой возле Чернобыля. Российские оккупанты пробуют пробивать нашу оборону и пробуют двигаться внутрь нашей страны. На данный момент хотел бы сказать, что уже зафиксировано 392 обстрела по нашей стране. На данный момент уже уничтожено 6 мостов: уничтожен мост Шестовицкий в Черниговской области, железнодорожный мост в городе Славутич Киевской области, мост Комарин Черниговской области, мост из Гранитного к Старомарьевке в Донецкой области и два моста в Гничевском районе Херсонской области", - сказал спикер.

По его словам, украинские военные продолжают защищать наше государство.

Контекст

Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.

На всей территории Украины ввели военное положение.

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