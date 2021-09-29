МВС та Комісія ВР із захисту прав інвесторів підписали меморандум про взаємодію
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Голова Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський та голова Тимчасової слідчої комісії ВР з питань захисту прав інвесторів, нардеп Галина Янченко підписали меморандум взаємодії,передає кореспондент УНН.
Підписання відбулося сьогодні після наради за участі представників бізнесу, на якій обговорювалися питання захисту підприємців, взаємодія між бізнесом та владою та участь правоохоронних органів у захисті інвестицій та бізнесу.
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“Сьогодні ми підписуємо меморандум взаємодії між Міністерством внутрішніх справ та ТСК із захисту бізнесу. Це також є важливим кроком, тому що міністерство вважає, що саме лише в спайці з парламентом можна здійснити захист”, - заявив Монастирський.
Монастирський зазначив, що “інструментів, які передбачено Кримінальним процесуальним Кодексом, недостатньо для вирішення проблем, та суспільна увага допомагає правильно сфокусуватися, у тому числі, правоохоронним органам, та підсвітити проблему“. Тому, обидві сторони очікують на плідну співпрацю.
Додамо
Монастирський під час наради з питань захисту бізнесу та інвестицій назвав чотири напрямки, у яких працюватиме Міністерство внутрішніх справ. Серед них, зокрема: детінізація ринків, протидія рейдерству, боротьба з контрабандою, корупцією в правоохоронній сфері, та боротьба з контрафактною продукцією. Також було анонсовано про створення в рамках міністерства офісу, який займатиметься захистом бізнесу в Україні.