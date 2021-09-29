МВД и Комиссия ВР по защите прав инвесторов подписали меморандум о взаимодействии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский и глава Временной следственной комиссии ВР по вопросам защиты прав инвесторов, нардеп Галина Янченко подписали меморандум взаимодействия, передает корреспондент УНН.
Подписание состоялось сегодня после совещания с участием представителей бизнеса, на котором обсуждались вопросы защиты предпринимателей, взаимодействие между бизнесом и властью и участие правоохранительных органов в защите инвестиций и бизнеса.
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"Сегодня мы подписываем меморандум взаимодействия между Министерством внутренних дел и ВСК по защите бизнеса. Это также является важным шагом, так как министерство считает, что только в спайке с парламентом можно осуществить защиту", - заявил Монастырский.
Монастырский отметил, что "инструментов, предусмотренных Уголовным процессуальным Кодексом, недостаточно для решения проблем, и общественное внимание помогает правильно сфокусироваться, в том числе, правоохранительным органам, и подсветить проблему". Поэтому, обе стороны ожидают плодотворное сотрудничество.
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Монастырский во время совещания по вопросам защиты бизнеса и инвестиций назвал четыре направления, в которых будет работать Министерство внутренних дел. К ним относятся: детенизация рынков, противодействие рейдерству, борьба с контрабандой, коррупцией в правоохранительной сфере, и борьба с контрафактной продукцией. Также было анонсировано о создании в рамках министерства офиса, который будет заниматься защитой бизнеса в Украине.