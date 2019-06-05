МВС планує відправити начальника поліції Київщини до ООС

КИЇВ. 5 червня. УНН. Після загибелі 5-тирічного хлопчика на Київщині голову поліції області Дмитра Ценова відсторонили від посади, втім не звільнили з органів Міністерства внутрішніх справ, а планують відправити на кордон у зону проведення операції Об'єднаних сил. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков журналістам після засідання уряду, передає кореспондент УНН.