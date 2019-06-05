МВС планує відправити начальника поліції Київщини до ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Після загибелі 5-тирічного хлопчика на Київщині голову поліції області Дмитра Ценова відсторонили від посади, втім не звільнили з органів Міністерства внутрішніх справ, а планують відправити на кордон у зону проведення операції Об'єднаних сил. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков журналістам після засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Ми його звільнили з посади, але зараз він перебуває в розпорядженні і, скоріше за все, буде направлений в зону ООС, як він і запропонував, і буде там разом із двома іншими рядовими поліцейськими керувати певною ділянкою кордону", - зазначив Аваков.
За його словами, Ценов несе політичну відповідальність за те, що прийняв на службу двох поліцейських, які не пройшли переатестацію і які наразі підозрюються у вчинені важкого злочину, втім підстав для звільнення його з органів, на думку міністра, недостатньо.
Також він зазначив, що в органах МВС спостерігається кадрова криза.
Нагадаємо, вчора глава Нацполіції прийняв рапорт про відставку начальника поліції Київщини Дмитра Ценова. Прийняття рапорту відбулося за погодженням з міністром внутрішніх справ України.