МВС передає музею Голодомору архівні кримінальні справи часів СРСР

“МВС передає Нац.музею Голодомору-геноциду архівні кримінальні справи, зокрема й у цифровому вигляді для віртуальної експозиції. Голодомор — злочин без строку давності! Душі загиблих не у спокої, доки не оприлюднені факти й імена злочинців, не реабілітовані несправедливо засуджені”, — написав міністр.

Він оприлюднив зображення двох папок зі справами, на одній з них міститься позначка “розпочато у 1933 році”.

Обидві справи були переглянуті у 1955-56 роках.

Як повідомляв УНН, раніше пошкоджену через акт вандалізму скульптуру “Гірка пам’ять дитинства”, знану як “Дівчинка з колосками”, повернули до експозиції Музею Голодомору після реставрації.