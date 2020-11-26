МВС передає музею Голодомору архівні кримінальні справи часів СРСР
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Міністерство внутрішніх справ України передає Національному музею Голодомору архівні кримінальні справи часів Радянського союзу, зокрема й у цифровому вигляді для віртуальної експозиції. Про це у Twitter написав очільник МВС Арсен Аваков, передає УНН.
“МВС передає Нац.музею Голодомору-геноциду архівні кримінальні справи, зокрема й у цифровому вигляді для віртуальної експозиції. Голодомор — злочин без строку давності! Душі загиблих не у спокої, доки не оприлюднені факти й імена злочинців, не реабілітовані несправедливо засуджені”, — написав міністр.
Він оприлюднив зображення двох папок зі справами, на одній з них міститься позначка “розпочато у 1933 році”.
Обидві справи були переглянуті у 1955-56 роках.
Як повідомляв УНН, раніше пошкоджену через акт вандалізму скульптуру “Гірка пам’ять дитинства”, знану як “Дівчинка з колосками”, повернули до експозиції Музею Голодомору після реставрації.