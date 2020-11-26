МВД передает музею Голодомора архивные уголовные дела времен СССР
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Министерство внутренних дел Украины передает Национальному музею Голодомора архивные уголовные дела времен Советского союза, в том числе в цифровом виде для виртуальной экспозиции. Об этом в Twitter написал глава МВД Арсен Аваков, передает УНН.
“МВД передает Нац.музею Голодомора-геноцида архивные уголовные дела, в том числе в цифровом виде для виртуальной экспозиции. Голодомор — преступление без срока давности! Души погибших не в покое, пока не обнародованы факты и имена злодеев и не реабилитированы несправедливо осужденые”, — написал министр.
Он обнародовал изображения двух папок с делами, на одной из них содержится пометка “начато в 1933 году”.
Оба дела были пересмотрены в 1955-56 годах.
Как сообщал УНН, ранее поврежденную через акт вандализма скульптуру “Горькая память детства”, известную как “Девочка с колосками”, вернули в экспозицию Музея Голодомора после реставрации.