МВС перебрало функції МЗС, заявляючи про недопуск росіян до дипустанов на вибори - експерт

“У правовому відношенні (заява МВС про недопуск громадян РФ до російських дипустанов в Україні під час виборів президента Росії — ред. ) — трохи проблематично. Тому що насправді, коли Росія до нас звернулася з проханням відкрити велику кількість спеціальних додаткових виборчих дільниць на території України, ми їм сказали, що цього не буде. Це була відповідь нашого МЗС, тут крапка поставлена і все в порядку. Але коли йде мова про проведення виборів у дипломатичних представництвах, які фактично формально є територією Росії, виникають певні обставини. Те, що це з політичної, моральної точки зору абсолютно правильно, що ми це робимо, тут питань немає. Інший момент, що вданому випадку ми обмежуємо можливості доступу на територію дипломатичної установи. Це фактично розцінюється як акція проти дипломатичної установи іншої держави”, — сказав він.

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Тобто, уточнив Чорновіл, українська поліція має забезпечити охорони дипломатичних установ. Але якщо оголошено, підкреслив він, що не допускатимуть на територію дипустанови нікого, крім акредитованих там дипломатів, то це означає, що ми беремо в блокаду цю організацію.

“Це проблемно з огляду Віденської конвенції. Якби була заява МВС, що: у зв’язку з незаконним голосуванням у Криму українська влада не може гарантувати безпеку громадянам РФ, які прийдуть на вибори у зв’язку з тим, що можуть бути посягання на їхнє життя, честь, гідність, здоров’я, то у зв’язку з цим ми змушені як додатковий охоронюваний спосіб обмежити доступ будь-яких громадян на територію дипломатичних представництв РФ у вихідний день... Це юридичною, дипломатичною мовою було би пояснення”, — зазначив він.

Проте, на його думку, посилаючись на народно-політчиний аспект при забороні допуску громадян РФ до російських диппредставництв є не найкращою позицією.

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“Тим більше, що таке рішення не має приймати МВС. Міжнародно-правові політичні рішення може приймати тільки МЗС. МВС і поліція можуть винятково посилаючись на питання безпеки громадян, загрози їхньому життю і здоров’ю. Тому те формулювання, яке сформулював, яке було б офіційно оголошене з боку МВС, воно було у принципі прийнятним. А посилання на політичні речі, Аваков, як завжди, заліз у не свою сферу. Це є сфера відповідальності МЗС. Це виглядає не правильно”, — вважає він.

На думку Чорновола, в Україні це все є логічним, що ми не можемо допустити проведення тут виборів російських, але у міжнародно-правовому аспекті таке формулювання МВС є поганим.

Раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що у день проведення виборів президента Російської Федерації, 18 березня, росіян не пустять в дипломатичні установи Росії на території України, окрім тих, хто має дипломатичні паспорти.