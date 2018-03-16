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МВД перебрало функции МИД, заявляя о недопуске россиян в дипучреждения на выборы - эксперт

МВД перебрало функции МИД, заявляя о недопуске россиян в дипучреждения на выборы - эксперт

Киев  •  УНН

 • 27956 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Министерство внутренних дел Украины перебрало функции Министерства иностранных дел при объявлены решения о недопуске граждан Российской Федерации в российские дипучреждения на территории нашего государства во время выборов президента России в это воскресенье. Такое мнение высказал в комментарии УНН политолог Тарас Чорновил.

"В правовом отношении (заявление МВД о недопуске граждан РФ в российские дипучреждения в Украине во время выборов президента России - ред.) - не проблематично. Потому что на самом деле, когда Россия к нам обратилась с просьбой открыть большое количество специальных дополнительных избирательных участков на территории Украины, мы им сказали, что этого не будет. Это был ответ нашего МИДа, здесь точка поставлена ​​и все в порядке. Но когда речь идет о проведении выборов в дипломатических представительствах, которые фактически формально являются территорией России, возникают определенные обстоятельства. То, что это с политической, моральной точки зрения абсолютно правильно, что мы это делаем, тут вопросов нет. Другой момент, что в данном случае мы ограничиваем возможности доступа на территорию дипломатического учреждения. Это фактически расценивается как акция против дипломатического учреждения другого государства", - сказал он.

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То есть, уточнил Чорновил, украинская полиция должна обеспечить охрану дипломатических учреждений. Но если объявлено, подчеркнул он, не допускать на территорию диппредставительства никого, кроме аккредитованных там дипломатов, то это означает, что мы берем в блокаду эту организацию.

"Это проблемно учитывая Венскую конвенцию. Если бы было заявление МВД, что: в связи с незаконным голосованием в Крыму украинская власть не может гарантировать безопасность гражданам РФ, которые придут на выборы в связи с тем, что может быть посягательство на их жизнь, честь, достоинство, здоровье, то в связи с этим мы вынуждены как дополнительный охраняемый способ ограничить доступ любых граждан на территорию дипломатических представительств РФ в выходной день ... Это юридическим, дипломатическим языком было бы объяснение", - отметил он.

Однако, по его мнению, ссылка на народно-политчиний аспект при запрете допуска граждан РФ в российские диппредставительства является не лучшей позицией.

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"Тем более, что такое решение не должно принимать МВД. Международно-правовые политические решения может принимать только МИД. МВД и полиция могут исключительно ссылаясь на вопросы безопасности граждан, угрозы их жизни и здоровью. Поэтому та формулировка, которую сформулировал, которая была бы официально объявлена со стороны МВД, оно было в принципе приемлемым. А ссылки на политические вещи, Аваков, как всегда, залез не в свою сферу. Это сфера ответственности МИД. Это выглядит неправильно", - считает он.

По мнению Чорновола, в Украине это все логично, что мы не можем допустить проведения здесь выборов российских, но в международно-правовом аспекте такая формулировка МВД является плохой.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в день проведения выборов Президента Российской Федерации, 18 марта, россиян не пустят в дипломатические учреждения России на территории Украины, кроме тех, кто имеет дипломатические паспорта.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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