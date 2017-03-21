МВС ініціювало створення робочої групи щодо перерахунку пенсій ветеранам та пенсіонерам ОВС

“З метою розв’язання проблемних питань, що виникають у ході підготовки проведення перерахунку пенсій, МВС ініційовано перед Кабінетом міністрів України утворення міжвідомчої робочої групи під головуванням Міністерства соціальної політики”, — зазначили у відомстві.

За інформацією прес-служби, у грудні 2016 року з метою розроблення єдиної правової позиції щодо перерахунку пенсій колишнім працівникам міліції міністр внутрішніх справ ініціював створення робочої групи, до якої увійшли працівники структурних підрозділів апарату МВС, Державного науково-дослідного інституту МВС, Асоціації ветеранів МВС, а також представники Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Також, як зазначили в МВС, на виконання Закону № 900-VІІІ, який прийнято за ініціативою Міністерства внутрішніх справ, 3 лютого 2017 року листом МВС № 1461/05/22-2017 до Пенсійного фонду України надіслано Повідомлення про підстави перерахунку пенсій.

Крім того, додали у прес-службі, розроблено також наказ МВС від 17.02.2017 № 138 “Про затвердження Переліку посад осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України (міліції), які мають право на пенсійне забезпечення або одержують пенсію на умовах Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб“, що прирівнюються посадам поліцейських”, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.03.2017 року за № 348/30216.

Нагадаємо, раніше у МВС прокоментували перерахунок пенсій екс-працівникам органів внутрішніх справ.