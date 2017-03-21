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МВС ініціювало створення робочої групи щодо перерахунку пенсій ветеранам та пенсіонерам ОВС

МВС ініціювало створення робочої групи щодо перерахунку пенсій ветеранам та пенсіонерам ОВС

Київ • УНН

 • 38599 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Міністерство внутрішніх справ України ініціювало перед Кабінетом міністрів України створення міжвідомчої робочої групи під головуванням Міністерства соціальної політики для вирішення проблемних питань стосовно здійснення перерахунку пенсій пенсіонерам та ветеранам органів внутрішніх справ, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС.

“З метою розв’язання проблемних питань, що виникають у ході підготовки проведення перерахунку пенсій, МВС ініційовано перед Кабінетом міністрів України утворення міжвідомчої робочої групи під головуванням Міністерства соціальної політики”, — зазначили у відомстві.

За інформацією прес-служби, у грудні 2016 року з метою розроблення єдиної правової позиції щодо перерахунку пенсій колишнім працівникам міліції міністр внутрішніх справ ініціював створення робочої групи, до якої увійшли працівники структурних підрозділів апарату МВС, Державного науково-дослідного інституту МВС, Асоціації ветеранів МВС, а також представники Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Також, як зазначили в МВС, на виконання Закону № 900-VІІІ, який прийнято за ініціативою Міністерства внутрішніх справ, 3 лютого 2017 року листом МВС № 1461/05/22-2017 до Пенсійного фонду України надіслано Повідомлення про підстави перерахунку пенсій.

Крім того, додали у прес-службі, розроблено також наказ МВС від 17.02.2017 № 138 “Про затвердження Переліку посад осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України (міліції), які мають право на пенсійне забезпечення або одержують пенсію на умовах Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб“, що прирівнюються посадам поліцейських”, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.03.2017 року за № 348/30216.

Нагадаємо, раніше у МВС прокоментували перерахунок пенсій екс-працівникам органів внутрішніх справ.

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