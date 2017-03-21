МВД инициировало создание рабочей группы по перерасчету пенсий ветеранам и пенсионерам ОВД

"С целью решения проблемных вопросов, возникающих в ходе подготовки проведения перерасчета пенсий, МВД инициировано перед Кабинетом министров Украины образование межведомственной рабочей группы под председательством Министерства социальной политики", - отметили в ведомстве.

По информации пресс-службы, в декабре 2016 года с целью разработки единой правовой позиции относительно пересчета пенсий бывшим работникам милиции министр внутренних дел инициировал создание рабочей группы, в которую вошли работники структурных подразделений аппарата МВД, Государственного научно-исследовательского института МВД, Ассоциации ветеранов МВД, а также представители Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Также, как отметили в МВД, для исполнения Закона № 900-VIII, который приняли по инициативе Министерства внутренних дел, 3 февраля 2017 г. письмом МВД № 1461/05/22-2017 в Пенсионный фонд Украины направлено Сообщение об основаниях перерасчета пенсий.

Кроме того, добавили в пресс-службе, разработан также приказ МВД от 17.02.2017 г. № 138 "Об утверждении Перечня должностей начальствующего и рядового состава органов внутренних дел Украины (милиции), которые имеют право на пенсионное обеспечение или получают пенсию на условиях Закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", которые приравниваются к должностям полицейских", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 15.03.2017 г. под № 348/30216.

Напомним, ранее в МВД прокомментировали перерасчет пенсий экс-сотрудникам органов внутренних дел.