МВД инициировало создание рабочей группы по перерасчету пенсий ветеранам и пенсионерам ОВД
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Министерство внутренних дел Украины инициировало перед Кабинетом министров Украины создание межведомственной рабочей группы под председательством Министерства социальной политики для решения проблемных вопросов относительно осуществления перерасчета пенсий пенсионерам и ветеранам органов внутренних дел, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
"С целью решения проблемных вопросов, возникающих в ходе подготовки проведения перерасчета пенсий, МВД инициировано перед Кабинетом министров Украины образование межведомственной рабочей группы под председательством Министерства социальной политики", - отметили в ведомстве.
По информации пресс-службы, в декабре 2016 года с целью разработки единой правовой позиции относительно пересчета пенсий бывшим работникам милиции министр внутренних дел инициировал создание рабочей группы, в которую вошли работники структурных подразделений аппарата МВД, Государственного научно-исследовательского института МВД, Ассоциации ветеранов МВД, а также представители Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Также, как отметили в МВД, для исполнения Закона № 900-VIII, который приняли по инициативе Министерства внутренних дел, 3 февраля 2017 г. письмом МВД № 1461/05/22-2017 в Пенсионный фонд Украины направлено Сообщение об основаниях перерасчета пенсий.
Кроме того, добавили в пресс-службе, разработан также приказ МВД от 17.02.2017 г. № 138 "Об утверждении Перечня должностей начальствующего и рядового состава органов внутренних дел Украины (милиции), которые имеют право на пенсионное обеспечение или получают пенсию на условиях Закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", которые приравниваются к должностям полицейских", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 15.03.2017 г. под № 348/30216.
Напомним, ранее в МВД прокомментировали перерасчет пенсий экс-сотрудникам органов внутренних дел.