МВС Франції: Е.Макрон переміг у першому турі виборів, набравши 23,75% голосів

За офіційними даними. Е.Макрон у першому турі виборів набрав 23,75%, Ле Пен — 21,53%. Кандидат від партії “Республіканці”, екс-прем’єр Франсуа Фійон вибуває з президентської гонки з 19,91% голосів. Лідер руху “Нескоренна Франція” Жан-Люк Меланшон наблизився до нього майже впритул — 19,64%.

Як повідомляв УНН, фінансові ринки раді успіху Е.Макрона на вибораху Франції. Курс євро виріс після попередніх результатів першого туру президентських виборів у Франції.