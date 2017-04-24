МВС Франції: Е.Макрон переміг у першому турі виборів, набравши 23,75% голосів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Екс-міністр економіки Франції Еммануель Макрон і лідер партії “Національний фронт” Марін Ле Пен виходять у другий тур президентських виборів у Франції. Про це повідомляє Reuters з посиланням на остаточні дані МВС Франції, передає УНН.
За офіційними даними. Е.Макрон у першому турі виборів набрав 23,75%, Ле Пен — 21,53%. Кандидат від партії “Республіканці”, екс-прем’єр Франсуа Фійон вибуває з президентської гонки з 19,91% голосів. Лідер руху “Нескоренна Франція” Жан-Люк Меланшон наблизився до нього майже впритул — 19,64%.
Як повідомляв УНН, фінансові ринки раді успіху Е.Макрона на вибораху Франції. Курс євро виріс після попередніх результатів першого туру президентських виборів у Франції.