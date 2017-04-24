МВД Франции: Э.Макрон победил в первом туре выборов, набрав 23,75% голосов

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 25658 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 89497 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 145688 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112651 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114032 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110967 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103122 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106651 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103262 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151044 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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МВД Франции: Э.Макрон победил в первом туре выборов, набрав 23,75% голосов

МВД Франции: Э.Макрон победил в первом туре выборов, набрав 23,75% голосов

Киев  •  УНН

 • 13820 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер партии “Национальный фронт” Марин Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов во Франции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на окончательные данные МВД Франции, передает УНН.

По официальным данным. Э.Макрон в первом туре выборов набрал 23,75%, Ле Пен — 21,53%. Кандидат от партии “Республиканцы”, экс-премьер Франсуа Фийон выбывает из президентской гонки с 19,91% голосов. Лидер движения “Непокорившаяся Франция” Жан-Люк Меланшон приблизился к нему почти вплотную — 19,64%.

Как сообщал УНН, финансовые рынки рады успеху Е.Макрона на вибораху Франции. Курс евро вырос после предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции.

 

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