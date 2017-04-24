МВД Франции: Э.Макрон победил в первом туре выборов, набрав 23,75% голосов

По официальным данным. Э.Макрон в первом туре выборов набрал 23,75%, Ле Пен — 21,53%. Кандидат от партии “Республиканцы”, экс-премьер Франсуа Фийон выбывает из президентской гонки с 19,91% голосов. Лидер движения “Непокорившаяся Франция” Жан-Люк Меланшон приблизился к нему почти вплотную — 19,64%.

Как сообщал УНН, финансовые рынки рады успеху Е.Макрона на вибораху Франции. Курс евро вырос после предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции.