МВД Франции: Э.Макрон победил в первом туре выборов, набрав 23,75% голосов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер партии “Национальный фронт” Марин Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов во Франции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на окончательные данные МВД Франции, передает УНН.
По официальным данным. Э.Макрон в первом туре выборов набрал 23,75%, Ле Пен — 21,53%. Кандидат от партии “Республиканцы”, экс-премьер Франсуа Фийон выбывает из президентской гонки с 19,91% голосов. Лидер движения “Непокорившаяся Франция” Жан-Люк Меланшон приблизился к нему почти вплотную — 19,64%.
Как сообщал УНН, финансовые рынки рады успеху Е.Макрона на вибораху Франции. Курс евро вырос после предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции.