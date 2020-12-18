МВС Білорусі вирішило укласти договір про співпрацю з Росгвардією

Серед зазначених в угоді напрямків співпраці охорона громадського порядку і забезпечення громадської безпеки, охорона важливих державних об’єктів, спеціальних вантажів, боротьба з тероризмом і екстремізмом, державний контроль в області обігу зброї, забезпечення безпеки об’єктів паливно-енергетичного комплексу, охорона особливо важливих і режимних об’єктів, забезпечення заходів силової підтримки з протидії злочинності та інші напрямки.

Документ передбачає обмін досвідом, проведення консультацій, семінарів, конференцій та навчально-методичних зборів, проведення спільних навчань, участь в якості спостерігачів в командно-штабних і тактико-спеціальних навчаннях, науково-дослідницьку діяльність, обмін законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, науково-технічною літературою та інформацією, а також координацію діяльності з питань, що виникають в процесі співпраці, включаючи створення спільних робочих груп.

У документі зазначено, що він набирає чинності з моменту підписання.

Нагадаємо, Рада міністрів Білорусі вирішила тимчасово заборонити виїзд з країни через наземні пункти пропуску.